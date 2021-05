Die zeitlichen Bedingungen sind für den BVB tatsächlich ungünstig. Am vergangenen Sonntag hatten Hummels, Reus & Co. (gegen RB) endlich Champions-League-Platz vier zurückerobert. Und das zwei Spieltage vor Schluss. Der Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle auf Verfolger Eintracht Frankfurt beträgt aber nur einen Punkt. Einen Rückschlag am kommenden Sonntag in Mainz kann man sich also nicht leisten. Die Ausgangssituation der Leipziger ist übrigens komfortabler: Das Ticket für die Champions League haben sie bereits sicher.