Bereits zum 23. Mal in der langen Vereinsgeschichte steht Werder Bremen am Freitag (30.04.2021) im Halbfinale des DFB-Pokals. Für die Grün-Weißen könnte das Duell um den Finaleinzug ein großer Feiertag sein – doch über dem Weserstadion schweben dunkle Wolken.

Nach sieben Niederlagen in Folge in der Bundesliga ist Werder akut abstiegsgefährdet. Nur noch einen Punkt trennt Bremen vom Relegationsplatz. Und so ist das Pokal-Halbfinale, das weiß Bremen-Coach Florian Kohfeldt "ein Endspiel". Ein Endspiel um Kohfeldts Trainerjob. Bremens Sportdirektor Frank Baumann formuliert es so: "Ich erwarte nicht, dass Werder Leipzig plötzlich aus dem Stadion schießt und 3:0 gewinnt." Aber, so Baumann, er erwarte "eine deutliche Reaktion" und "die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele." Heißt übersetzt: Geht Bremen gegen Leipzig sang- und klanglos unter, ist Kohlfeldt weg.