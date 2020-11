Historie

Als RB Leipzig vor elf Jahren dem Oberligisten SSV Markranstädt das Startrecht abkaufte, war Paris Saint-Germain schon mehrfacher französischer Meister. 1970 gegründet, erlebte PSG Mitte der 90er-Jahre einen kurzen Höhenflug, zu dem auch der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger gehörte (1996, 1:0 gegen Rapid Wien). Dann verschwand der Klub wieder in der Versenkung. Mit dem Einstieg der Investoren aus Katar begann 2011 das ernsthafte Streben, ein Weltklub zu werden.

Ligue 1

Die Dominanz der Pariser in der französischen Ligue 1 ist vielleicht noch krasser als die des FC Bayern in der Bundesliga. In den letzten acht Jahren gewann PSG sieben Mal die französische Meisterschaft. Auch die letzte, die im März wegen Corona vorzeitig abgebrochen wurde. Nach 27 von 38 Spielen (eines weniger als Vizemeister Marseille) betrug der Vorsprung 12 Punkte und 39 Tore.

Saison 2020/21

Die Pariser begannen die neue Spielzeit mit einem Sieg und zwei Niederlagen (gegen Lens und Marseille). Es folgten acht torreiche Siege in Folge, die PSG schon wieder an die Spitze der Ligue 1 katapultierten. Der Vorsprung von fünf Punkten ist durch die Niederlage in Monaco aber wieder auf zwei geschmolzen.

PSG verlor zuletzt trotz eines Doppelpacks von Mbappé. Bildrechte: imago images/PanoramiC

6. Spieltag: PSG – Angers 6:1

7. Spieltag: Nimes – PSG 0:4

8. Spieltag: PSG – Dijon 4:0

9. Spieltag: Nantes – PSG 0:3

10. Spieltag: PSG - Rennes 3:0

11.Spieltag: Monaco - PSG 3:2

Dass PSG den Platz als Verlierer verlassen würde, war zur Pause ein absurder Gedanke. Zu dominant waren die Pariser, die durch zwei Tore von Kylian Mbappé (nach starker Vorlage von di Maria und per Elfmeter) komfortabel führten. Auch der schon in Leipzig auffällige Moise Kean war wieder stark, traf aber nur die Latte. In Halbzeit zwei drehte Monaco mit dem eingewechselten Cesc Fabregas und dem deutschen Neuzugang Kevin Volland richtig auf. Nach zwei Volland-Treffern und einem Elfmeter des spanischen Weltmeisters war PSG unerwartet doch noch geschlagen. "Wir haben die Kontrolle verloren, komplett aufgehört, Fußball zu spielen", sagte er hinterher.