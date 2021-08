Gegnercheck: Neuauflage des Pokalspiels zwischen Ingolstadt und Aue

Das soll möglichst auch der FC Erzgebirge Aue zu spüren bekommen, der am Montag (9. August) ab 18:30 Uhr im Audi-Sportpark der Gegner der Oberbayern in der 1. Runde des DFB-Pokal ist. Das Duell ist eine Neuauflage von 2016. Am 21. August des Jahres bestritten beide Mannschaften den Pokal-Auftakt, damals auf der Baustelle Erzgebirgsstadion. Und die Schanzer fuhren nach einem Krimi siegreich aus dem Lößnitztal zurück.

Ingolstädter Block 2016 im Erzgebirgsstadion. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point