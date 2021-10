Der 4:0-Erfolg gegen den F.C. Hansa Rostock am vergangenen Sonntag hat dem FC St. Pauli vor dem Duell gegen Dynamo Dresden am Mittwoch (18:30 Uhr im Liveticker und in der Audio-Vollreportage auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) weiteres Selbstvertrauen gegeben. Es war der fünfte Siege in Folge. Auf eigenem Platz war es sogar der sechste Dreier in Serie. Mit 25 Punkten nach elf Spieltagen haben die Kiezkicker einen neuen Startrekord aufgestellt. Zudem gab es 27 Tore nach elf Spieltagen in der 2. Bundesliga seit über 20 Jahren nicht mehr.