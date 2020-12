Darmstadt kommt langsam in Fahrt

In der 2. Bundesliga hat das Team unter dem neuen Trainer Markus Anfang bisher eine ordentliche Runde gespielt und steht mit einer ausgeglichenen Bilanz von je fünf Siegen, fünf Niederlagen sowie drei Remis auf Rang zehn. Der Start geriet dabei sehr holprig, denn erst am 6. Spieltag gelang beim 4:3 in Karlsruhe der erste Saisonsieg. Danach wurde Darmstadt aber immer stärker und schaffte zuletzt zwei Siege in Serie (4:0 in Fürth und 2:0 gegen Würzburg).



Einer der Leistungsträger ist dabei wieder der Torjäger vom Dienst Serdar Dursun, der schon wieder auf neun Saisontreffer kommt. Ebenfalls stark spielt der frühere Dresdner Tobias Kempe (sieben Tore) sowie Keeper Marcel Schuhen, der seinen Kasten schon fünf Mal sauber hielt.

Treff mit alten Bekannten

Neben Kempe gibt es noch einige weitere Ex-Dynamos in den Darmstädter Reihen. Erich Berko spielte bis zum Sommer 2019 drei Jahre an der Elbe. Das 20-jährige Talent Lars Lukas Mai wurde bis 2014 bei der SGD ausgebildet. Marcel Heller, der 2011/12 in Dresden aktiv war, wechselte im Sommer nach Paderborn und Yannick Stark wiederum von Darmstadt nach Dresden. Erich Berko (li.) noch im Trikot von Dynamo Dresden. Bildrechte: imago images / DeFodi

Bilanz pro Darmstadt