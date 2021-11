17-maliger belgischer Meister

In den vergangenen beiden Saisons hat Brügge die Titel 16 und 17 in der Liga einfahren können und ist damit dem ewigen Rivalen RSC Anderlecht (34 Meisterschaften) wieder ein Stück näher gekommen - wenn auch nicht viel. Hinzu kommen elf Pokalsiege, sowie 16 Superpokalsiege in Belgien. Auf europäischer Ebene liegen die größeren Erfolge schon einige Zeit zurück. 1976 gelang der Einzug in das Finale des UEFA-Pokals, zwei Jahre später stand Brügge im Finale des Europapokals der Landesmeister. Beide Endspiele verloren die Belgier gegen den FC Liverpool.

Aktuelle Saison

Die Generalprobe vor dem "kleinen Finale" in der Champions League ging allerdings daneben. Gegen den KV Mechelen verlor Brügge am vergangenen Wochenende mit 1:2 und konnte damit das zweite Spiel in Folge in der Jupiler Pro League nicht gewinnen. Mit 27 Punkten rangiert der FC momentan sieben Punkte hinter Tabellenführer Union SG auf Platz drei.

Bester Torschütze: Hans Vanaken