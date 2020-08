Dazwischen lag eine Saison fast zum Vergessen. Ganze acht Punkte in 19 Partien sammelte der FSV als Neuling. Dirk Keller, der sportliche Leiter, gibt zu, dass der Verein ohne Corona wohl abgestiegen wäre. Mit einer bewusst gewählten jungen Mannschaft habe man Probleme mit dem Tempo gehabt und außerdem: "In der Oberliga werden die Fehler gnadenloser bestraft als in der Verbandsliga." Ein Lichtblick war der 2:1-Sieg gegen den Tabellenvierten und Pokalschreck FC Eilenburg in der Rückrunde.

In dieser Saison soll es besser werden und der Klub,, der fünf Neuzugänge an Land zog, will zeigen, dass man in dieser Liga mithalten kann. Für Keller ist es "die beste Oberliga aller Zeiten". Gleich sechs Klubs aus Thüringen sind mit dabei, darunter auch der ruhmreiche FC Rot-Weiß Erfurt und Wacker Nordhausen.

Trainer Robert Fischer sagt vor dem Pokalknaller in Jena: "Im Amateurbereich ist es in der Vorbereitung sehr schwierig, alle Spieler gleichzeitig an Bord zu haben. Mit allen zu trainieren, war nie möglich. Aber ich bin sehr zufrieden darüber, wie die Jungs in der Vorbereitung mitgezogen haben und wie die Trainingseinheiten insgesamt abgelaufen sind. Das Trainingslager in Heubach haben wir intensiv genutzt. Dort lief alles nach Plan, es gab in der Vorbereitung keine weiteren Verletzten. Die Mannschaft geht topmotiviert in das Spiel. Jeder freut sich auf das Spiel, sei es die Mannschaft oder der ganze Verein. Dementsprechend haben wir alle nichts zu verlieren. Und in einem Pokalspiel ist noch alles möglich. Wir fahren auf jeden Fall nicht nach Jena um das Spiel zu verlieren. Der FC Carl Zeiss hat mit dem Abstieg einen großen Umbruch hinter sich. Aber mit den Spielern, die man neu verpflichtete, haben sie sich nun natürlich brutale Qualität nach Jena geholt. Also wir gehen als absoluter Underdog in dieses Spiel, das ist klar."