1. Runde: Hansa – Heidenheim 3:2 n.V.

Der Erstrundenerfolg gegen Ligakontrahent 1. FC Heidenheim gehört zu den glorreichen Taten der Ostseestädter. Schließlich ist Heidenheim ein klarer Aufstiegskandidat. Die Partie jedenfalls war ein Krimi mit zwei Toren in der regulären Spielzeit. In der Verlängerung ging Hansa in Führung, kassierte in der 108. Minute das 2:2 – und kämpfte sich durch Ridge Munsys Treffer kurz vor dem Schlusspfiff in die nächste Runde. Sieben Tage später übrigens spielte Hansa erneut gegen Heidenheim, die Auswärtspartie endete 1:1.