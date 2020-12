Gegnercheck Basaksehir Istanbul – politisch, älter und wild unterwegs

In der vergangenen Spielzeit gelang Basaksehir sein bislang größter Erfolg: Der Klub wurde türkischer Meister. Die Tabellenführung hatte er am 28. Spieltag erstmals übernommen und nicht wieder hergegeben. Der Titel wurde am vorletzten Spieltag mit einem 1:0 gegen den Kellerklub Kayserispor gesichert. In der Europa League stieß man bis ins Achtelfinale vor, scheiterte da jedoch am FC Kopenhagen (1:0/0:3).