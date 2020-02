"Wir haben mit Karsten Haasler einfach einen guten Trainer", erklärt der Vereinsverantwortliche Mike Liebe den Erfolg des LSV Neustadt/Spree. Tatsächlich ist der frühere Oberliga-Spieler Haasler mit dem LSV seit 2010 von der Kreisoberliga bis in die Landesliga aufgestiegen, wo man aktuell als Tabellensechster auch gut dasteht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass insgesamt neun Polen, zwei Ukrainer und zwei Brasilianer im Kader stehen. Zum einen ist die Grenze zu Polen vom 400-Einwohner-Dorf, das zur Gemeinde Spreetal gehört, nicht allzu weit. Zum anderen geben diverse Sponsoren den ein oder anderen Taler dazu.



Für die Lausitzer, die in der 3. Pokalrunde immerhin den Liga-Spitzenreiter Einheit Kamenz ausschalteten, wird es das erste Pflichtspiel in diesem Jahr. Dafür testeten sie im Winter fleißig und schlugen dabei mit dem VfB Krieschow auch einen Oberligisten deutlich mit 4:1 - Eilenburg dürfte gewarnt sein. "Ich bin fast ein bisschen froh, dass wir den letzten Test gegen den FC Oberlausitz verloren haben", erklärt Mike Liebe, "sonst würden die Jungs vielleicht etwas zu übermütig in das Pokalspiel gehen."