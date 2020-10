Beginnen wir kurz und knapp mit der Historie: Manchester United wurde 1878 gegründet. Der Klub gehörte ursprünglich einer britischen Eisenbahngesellschaft, dann örtlichen Geschäftsleuten und ist seit 2003 im Besitz der amerikanischen Glazer-Familie. Er ist einer der beliebtesten Fußballklubs der Welt. Sein vielleicht berühmtestes Spiel fand am 26. Mai 1999 statt. Damals gewann ManUnited das Champions-League-Finale gegen Bayern München durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Ole Gunnar Solskjær, der jetzt Cheftrainer ist.

Die zuletzt in der Defensive sehr anfälligen "Red Devils" begannen zurückhaltend, wollten wenig gegnerische Chancen zulassen. Nach 30 Minuten wurden sie aktiver, Schusschancen hatten Juan Mata, Bruno Fernandes und Marcus Rashford. Nach dem Wechsel übernahm ManUnited die Initiative, ohne wirklich besser zu sein. In der Nachspielzeit hatte Rashford die Großchance zum Sieg. Sein verdeckter Schlenzer wurde aber vom Chelsea-Keeper aus dem Eck gekratzt.

Die Engländer spielten hinten diszipliniert. Vorn holte Martial einen schmeichelhaften Foulelfer heraus. Den verwandelte Bruno Fernandes erst im zweiten Versuch (beim ersten hatte der Keeper die Torlinie zu früh verlassen). Trotzdem war die Pausenführung verdient. In Hälfte zwei ging es hin und her. Das 1:1 war jedoch ein Kopfball-Eigentor von Anthony Martial. Den Patzer machte Rashford kurz vor Schluss mit einem Flachschuss vergessen.

Bester Torschütze und Vorlagengeber in der letzten Saison war Anthony Martial (23/12 in 48 Spielen).

Das "Old Trafford" wurde nach dem Stadtteil Manchesters benannt. Es wurde für 100.000 Zuschauer geplant und 1910 mit einer Kapazität von 80.000 Zuschauern eröffnet. Nach dem erzwungenen Umbau in ein reines Sitzplatzstadion passten zeitweise nur noch 44.000 Fans in das Stadion. Nach diversen Umbauten der Tribünen sind nun 75.653 Zuschauer möglich. Damit ist das "Theatre of Dreams" (Bobby Charlton) das zweitgrößte britische Stadion nach dem Wembley-Stadion.