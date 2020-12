Beginnen wir kurz und knapp mit der Historie: Manchester United wurde 1878 gegründet. Der Klub gehörte ursprünglich einer britischen Eisenbahngesellschaft, dann örtlichen Geschäftsleuten und ist seit 2003 im Besitz der amerikanischen Glazer-Familie. Er ist einer der beliebtesten Fußballklubs der Welt. Sein vielleicht berühmtestes Spiel fand am 26. Mai 1999 statt. Damals gewann ManUnited das Champions-League-Finale gegen Bayern München durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Ole Gunnar Solskjær, der jetzt Cheftrainer ist.

Bilanz letzte Saison

Premier League: 3. Platz (abgeschlagen hinter Liverpool und ManCity)

Europa League: Halbfinale (1:2 gegen Sevilla)

FA-Cup: Halbfinale (1:3 gegen Chelsea)

EFL-Cup: Halbfinale (1:3/1:0 gegen ManCity)

Premier League: Saison 2020/21

In den letzten sechs Wochen hat sich ManUnited in der Premier League stabilisiert bzw. von Tabellenplatz 15 auf Rang fünf hochgearbeitet. Nach dem 5:0-Kantersieg gegen RB gab es zwar einen Heimdämpfer gegen Arsenal, dann folgten aber vier Siege in Folge.

Spieltag: verlegt Spieltag: Utd. - Crystal P. 1:3 Spieltag: Brighton – Utd. 2:3 Spieltag: Utd. – Tottenham 1:6 Spieltag: Newcastle – Utd. 1:4 Spieltag: Utd. – Chelsea 0:0 Spieltag: Utd. - Arsenal 0:1 Spieltag: Everton - Utd. 1:3 Spieltag: Utd. - West Brom 1:0 Spieltag: Southampton - Utd. 2:3 Spieltag: Westham - Utd. 1:3

Letztes Spiel (3:1 gegen Westham)

Trainer Solskjaer schonte erst mal Rashford und Fernandes. Ohne die beiden Offensiv-Stars blieb Manchester in der ersten Halbzeit absolut harmlos und hätte zur Pause auch höher als nur 0:1 zurückliegen können oder gar müssen. Westhams schwache Chancenverwertung rächte sich in Hälfte zwei. Da wurde ManUnited, nun mit Rashford und Fernandes, nach und nach besser. Ein 20-m-Knaller von Pogba (65.) ließ das Spiel dann kippen. Greenwood und Rashford (68./78.) trafen zum Sieg. Damit gewann Manchester auch sein fünftes Auswärtsspiel in der Premier League - alle nach vorherigem Rückstand.

Paul Pogba stand nach langer Zeit mal wieder in der Steartelf - und traf gegen Westham zum 1:1. Bildrechte: imago images/Action Plus

Champions League: Utd. - PSG 1:3

Ein gut aufgelegter Neymar brachte Paris früh in Führung (6.). In der 24. Minute hatte ManUnited Glück, dass Fred für seinen Kopfstoß-Versuch gegen Paredes nur Gelb sah. Die Szene mit Rudelbildung änderte die Partie. Fortan wurde Manchester immer stärker, ein abgefälschter Schuss von Rashford brachte das 1:1 (32.). Nach der Pause wurde selbst eine hundertprozentige Chance vergeben. Nach rund einer Stunde machten die zeitweise sehr passiven Pariser wieder mehr Betrieb und traf zum 2:1 (69.). Unmittelbar danach sah Fred für eine harte, aber eigentlich korrekte Grätsche die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl kämpfte ManUnited weiter tapfer, ein Tor fiel aber nur auf der anderen Seite: Neymar traf in der Nachspielzeit.

Transfers (Auswahl)

Im Sommer gab ManUnited reichlich 89 Mio. Euro für vier Spieler aus. Toptransfer ist Mittelfeldspieler Donny van de Beek (39 Mio. Euro). Edinson Cavani kam ablösefrei aus Paris. Insgesamt acht Spieler wurden abgegeben bzw. verliehen. Geld brachte nur Innenverteidiger Chris Smalling ein (15 Mio. Euro), der zu AS Rom wechselte.

Beste Scorer

Die beiden gefährlichsten Spieler bei Manchester sind Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (10 Tore, 6 Vorlagen) und der 22-jährige Linksaußen Marcus Rashford (10/5). Paul Pogba, der vielleicht bekannteste Akteur im Kader, hat erst zwei Mal getroffen. Einmal allerdings im letzten Spiel der "Red Devils", gegen Westham. Pogba war 2016 für 105 Mio. Euro von Juve gekommen. Im Sommer 2020 war über einen Wechsel spekuliert worden, aber United wollte ihn dann doch behalten.

Bester Torschütze und Vorlagengeber in der letzten Saison war Anthony Martial (23/12 in 48 Spielen).

Im Hinspiel hat Marcus Rashford die Leipziger mit drei Toren regelrecht abgeschossen. Bildrechte: IMAGO

Ausfälle

In der Premier League musste Stammkeeper de Gea im letzten Spiel verletzt pausieren. In Leipzig sollte er wieder dabei sein. Verzichten muss Manchester aber wohl auf die angeschlagenen Anthony Martial und Edinson Cavani. Außerdem ist Fred nach seiner Gelb-Roten Karte gegen PSG gesperrt.

Fred sah gegen Paris die Gelb-Rote Karte. Es hätte eigentlich glatt Rot sein müssen.

Trainer: Ole Gunnar Solskjær

Ole Gunnar Solskjaer schwingt seit 2018 das Zepter. Bildrechte: Panoramic / POOL / UEFA Der 47 Jahre alte Norweger kickte von 1996 bis 2007 selbst für Manchester United und holte in dieser Zeit sechs englische Meisterschaften, gewann 1999 die Champions League und anschließend auch noch den Weltpokal. Als Trainer war er von 2011 bis 2013 beim norwegischen Klub Molde FK erfolgreich (zwei Meistertitel), für den er übrigens auch mal gespielt hatte. Es folgten ein kurzes Intermezzo bei Cardiff City und zwei weitere Jahre bei Molde. Seit Dezember 2018 ist er Coach von Manchester United.

Solskjærs Vorgänger war José Mourinho (2016-18), davor war Louis van Gaal der Cheftrainer. Sie und alle anderen Vorgänger waren aber nur kleine Lichter im Vergleich zu Sir Alex Ferguson, der ManUnited von 1986 bis 2013 bzw. 1.274 Pflichtspiele lang leitete.

