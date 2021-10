18.07.2014, Testspiel

Leipzig - Paris 4:2

Der Sieg des damaligen Zweitligisten RB Leipzig kam überraschend. Allerdings wirkte die Startruppe um Zlatan Ibrahimovic zeitweise etwas lustlos. Bei RB schon damals dabei: Yussuf Poulsen, der den Treffer zum 2:2 beisteuerte. Außerdem trafen Boyd, Thomalla und Hierländer.



18.08.2020, Champions League Halbfinale

Leipzig – Paris 0:3

Das Erreichen des Halbfinals in der Champions League war für RB Leipzig der größte Erfolg in der jungen Vereinsgeschichte. Das Spiel selbst war eine Demonstration von Paris. Mit 3:0 nach Toren von Marquinhos, Angel Di Maria und Juan Bernat schickte PSG eine völlig überforderte Leipziger Mannschaft geschlagen vom Finalturnier der Königsklasse in Lissabon nach Hause.



4.11.2020, Champions League Gruppenphase

Leipzig – Paris 2:1

Den ersten Sieg in der Champions League gegen PSG feierte RB vor knapp einem Jahr – in einem turbulenten Spiel mit zwei Elfmetern und zwei Platzverweisen gelang trotz 0:1-Rückstand ein 2:1-Erfolg. Christopher Nkunku und Emil Forsberg trafen dabei für die Leipziger.



24.11.2020, Champions League Gruppenphase

Paris – Leipzig 1:0

Im Rückspiel in Paris entschied ein Elfmeter die Partie für PSG. RBL spielte zwar weitgehend auf Augenhöhe und ließ wenig Chancen zu. Aber Leipzig nutzte seine Chancen nicht und verlor nach einem umstrittenen Strafstoß.

Als RB Leipzig 2009 dem Oberligisten SSV Markranstädt das Startrecht abkaufte, war Paris Saint-Germain schon mehrfacher französischer Meister. 1970 gegründet, erlebte PSG Mitte der 90er-Jahre einen kurzen Höhenflug, zu dem auch der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger gehörte (1996, 1:0 gegen Rapid Wien). Dann verschwand der Klub wieder in der Versenkung. Mit dem Einstieg der Investoren aus Katar begann 2011 das ernsthafte Streben, ein Weltklub zu werden.

Die Dominanz der Pariser in der französischen Ligue 1 ist vergleichbar mit den Serienmeisterschaften des FC Bayern in der Bundesliga. In den vergangenen neun Jahren gewann PSG sieben Mal die französische Meisterschaft. In der vergangenen Saison patzte das Starensemble aber überraschenderweise. Während die abgebrochene Saison 2019/2020 noch mit zwölf Punkten Vorsprung dominiert wurde, fehlte PSG im Sommer 2021 nur ein Punkt zur zehnten Meisterschaft. Den Titel sicherte sich dagegen der OSC Lille. Weil Paris auch im Champions-League-Halbfinale ausschied, holte man nur einen Titel an die Seine: Den französischen Pokal.

Unter Trainer Mauricio Pochettino und mit namhaften Neuzugängen soll in dieser Spielzeit nichts anbrennen. In der Ligue 1 feierte PSG in zehn Spielen neun Siege und führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz bereits deutlich an. Auch in der Champions-League-Gruppe A stehen die Pariser nach einem 2:0-Sieg gegen Manchester City und einem 1:1 in Brügge ganz oben in der Tabelle.

Mit einem geschätzten Gesamtmarktwert von knapp einer Milliarde Euro ist Paris einer der am teuersten besetzten Teams weltweit. Und in der Tabelle der Rekord-Marktwerte stehen mit Kylian Mbappé (200 Mio. Euro), Neymar (180 Mio. Euro) und Lionel Messi (180 Mio. Euro) gleich drei aktuelle PSG-Profis in den Top 3. Messi spielt seit diesem Sommer im Trikot von Paris St. Germain. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto