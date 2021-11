18.07.2014, Testspiel

Leipzig – Paris 4:2

Der Sieg des damaligen Zweitligisten RB Leipzig kam überraschend. Allerdings wirkte die Startruppe um Zlatan Ibrahimovic zeitweise etwas lustlos. Bei RB schon damals dabei: Yussuf Poulsen, der den Treffer zum 2:2 beisteuerte. Außerdem trafen Boyd, Thomalla und Hierländer.



18.08.2020, Champions League Halbfinale

Leipzig – Paris 0:3

Das Erreichen des Halbfinals in der Champions League war für RB Leipzig der größte Erfolg in der jungen Vereinsgeschichte. Das Spiel selbst war eine Demonstration von Paris. Mit 3:0 nach Toren von Marquinhos, Angel Di Maria und Juan Bernat schickte PSG eine völlig überforderte Leipziger Mannschaft geschlagen vom Finalturnier der Königsklasse in Lissabon nach Hause.



4.11.2020, Champions League Gruppenphase

Leipzig – Paris 2:1

Den ersten Sieg in der Champions League gegen PSG feierte RB vor knapp einem Jahr – in einem turbulenten Spiel mit zwei Elfmetern und zwei Platzverweisen gelang trotz 0:1-Rückstand ein 2:1-Erfolg. Christopher Nkunku und Emil Forsberg trafen dabei für die Leipziger.



24.11.2020, Champions League Gruppenphase

Paris – Leipzig 1:0

Im Rückspiel in Paris entschied ein Elfmeter die Partie für PSG. RBL spielte zwar weitgehend auf Augenhöhe und ließ wenig Chancen zu. Aber Leipzig nutzte seine Chancen nicht und verlor nach einem umstrittenen Strafstoß.



19.10.2021, Champions League Gruppenphase

Paris – Leipzig 3:2

Das Hinspiel war ein spannendes Spektakel mit fünf Toren und einem glücklichen Sieger. Gemessen an den Chancen hätte RB das Ding gewinnen müssen, scheiterte aber am Schiri (0:1, 2:3), an der eigenen (traditionell großen) Ineffizienz, und an den eigenen Fehlern (2:2). Nichtsdestotrotz erspielten sich die Leipziger viel Respekt. Die Torfolge: