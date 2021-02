Am Anfang war das Stadion

Die Geburt des aktuellen englischen Meisters im Jahre 1892 war einigermaßen skurril und hängt mit dem Lokalrivalen FC Everton zusammen. Denn der wollte damals eine deftige Pachterhöhung nicht zahlen und zog deshalb von der Anfield Road zum Liverpooler Stanley Park. Der besagte Verpächter, ein reicher Brauereibesitzer, gründete daraufhin einen eigenen Klub – den FC Liverpool. Nicht weniger verrückt ging es nach der formalen Gründung weiter. So wurden die Spieler für die erste Mannschaft in Schottland rekrutiert.

Das Anfield war der Grund für die Vereinsgründung und ist seitdem die Heimspielstätte. Bildrechte: IMAGO / PA Images

Nach ein paar Fahrstuhlfahrten zu Beginn sicherte sich Liverpool 1901 und damit relativ schnell seinen ersten englischen Meistertitel. Es folgte ein weiterer Abstieg und 1906 der zweite Meistertitel, und zwar als Zweitliga-Aufsteiger. Lokalrivale und Meisterschaftsfavorit Everton holte in dieser Saison den FA-Cup. Seitdem eroberte der FC Liverpool unter anderem noch 17 weitere Meistertitel und gewann sechs Mal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League, zuletzt im Jahr 2019.

Bilanz letzte Saison

2020 ging für den FC Liverpool ein Traum in Erfüllung. Nach einer 29-jährigen Durststrecke wurde endlich wieder die englische Meisterschaft erobert. Der Titel war und ist für viele Fans viel bedeutender als der Gewinn der Champions League im Vorjahr. Beeindruckend: In der Premier League kassierte der LFC erst am 28. Spieltag seine erste Niederlage. In den 27 Partien davor wurden zwei Punkte abgegeben (1:1 bei ManUnited).

Vor dem englischen Meistertitel kam der Champions-League-Triumph 2019. Bildrechte: imago images / Sportfoto Rudel

Premier League 2020/21

Die Saison als amtierender Meister lief nicht ganz so prächtig, aber trotzdem gut an. In den ersten 16 Spielen setzte es nur eine Niederlage (2:7 gegen Aston Villa), aber auch sechs Unentschieden. Danach kam begann die sogenannte Ergebniskrise: Von den acht folgenden Partien wurden immerhin fünf verloren. Zuletzt gab es ein 1:3 bei Leicester City. Die Folge: 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City, der auch noch ein Spiel weniger bestritten hat. Jürgen Klopp erklärte danach das Unternehmen Titelverteidigung für gescheitert: "Ja, ich kann es nicht glauben, aber ja."

Aktuelle Platzierung

4. Platz, 24 Spiele, 40 Punkte, 45:32 Tore

Letzte Partie: Leicester – LFC 3:1 (0:0)

Liverpool machte beim Tabellennachbarn und Drittplatzierten kein besonders gutes Spiel, war nach der 1:4-Pleite gegen ManCity aber sehr engagiert, lange Zeit überlegen und lag durch ein hübsches Tor (Salah nach Assist per Hacke von Firmino) in Führung (67.). Doch dann setzte es in Jürgen Klopps 300. Spiel als LFC-Trainer drei Gegentore innerhalb von sieben Minuten (78./81./85.). Das 1:1 war ein gar nicht als Torschuss gedachter Freistoß, am 1:2 hatte Liverpools Keeper seinen Anteil, das 1:3 fiel nach einem Ballverlust im Spielaufbau.

LFC-Keeper Alisson musste gegen Leicester drei Mal hinter sich greifen. Bildrechte: IMAGO / PA Images

Andere Wettbewerbe

Im FA-Cup war in der 4. Runde Schluss (2:3 gegen ManUnited), im EFL-Cup scheiterte man ebenfalls bereits nach der zweiten Partie (4:5 n.E. gegen Arsenal). Die Verteidigung des Meistertitels wurde schon jetzt als gescheitert erklärt. Damit kann Liverpool nur noch einen Titel holen. Und zwar in der Champions League, wo sich das Klopp-Team in der Gruppenphase gegen Ajax, Bergamo und Midtjylland durchsetzte.

Aktuelle Schwachpunkte

Den "Reds" fehlt es derzeit an Selbstvertrauen. Dieses spielerische und mentale Selbstverständnis der letzten Meistersaison ist wie weggeblasen. Die Folge sind diverse Fehler, die umgehend bestraft wurden. In den Negativ-Fokus hat sich der brasilianische Torhüter Alisson gepatzt. Er war maßgeblich an der 1:4-Pleite gegen ManCity beteiligt und hatte auch danach gegen Leicester an einem Gegentreffer Mitschuld.

Mohamed Salah ist mit 23 Toren der unumstrittene Toptorjäger der "Reds" Bildrechte: imago images/MB Media Solutions

Hinzu kommt auch noch großes Verletzungspech. Mit Virgil van Dijk (Kreuzbandriss), Joe Gomez (Patellasehne) und Joel Matip (Knöchel) fallen Liverpools beste Innenverteidiger aus. Erstere beiden sind schon seit weit vor Weihnachten außer Gefecht gesetzt. Und so müssen in der letzten Reihe auch Mittelfeldspieler aushelfen. Das schwächt den Defensivverbund insgesamt. Die Quittung: 32 Gegentore – Rang 13 in der Premier League. Der eigentlich noch ganz akzeptabel arbeitende Sturm kann das nicht auffangen.

Ausfälle

Das verletzte Innenverteidiger-Trio Gomez, van Dijk und Matip wurde schon erwähnt. Aus dem Rennen sind aber auch Mittelfeldspieler Fabinho, der Ex-Leipziger Naby Keita und Angreifer Diogo Jota. Ein Fragezeichen steht zudem hinter James Milner, der zuletzt gegen Leicester bereits nach 16 Minuten ausgewechselt werden musste.

Virgil van Dijk ist verletzt. Bildrechte: IMAGO / Xinhua

Trainer

Gerade mal drei Trainerstationen hat Jürgen Klopp in seiner Karriere aufzuweisen und ist doch einer der bekanntesten und beliebtesten Coaches der Welt. Von 2001 bis 2008 war er in Mainz, danach weitere sieben Jahre beim BVB. Mit Dortmund holte er zwei deutsche Meistertitel. Seit 2015 ist Jürgen "The Normal One" Klopp Trainer des FC Liverpool. Mit ihm wurde das Spiel beim LFC schneller. "Kloppo" optimierte bei seinen Schützlingen das Gegenpressing, ließ es höher attackieren, formte es zu einem souveränen englischen Meisterteam.

Bildrechte: imago images/PA Images