Letztes Jahr war für San Sebastian nach der Zwischenrunde Schluss. Die Basis dafür wurde bereits in Hinspiel in Turin gelegt, als man gegen Manchester United 0:4 verlor. Das Rückspiel in Manchester endete 0:0. Die Enttäuschung war groß und soll sich nicht wiederholen. Stürmer Alexander Isak: "Wir haben jetzt ein Jahr mehr Erfahrung in Europa. Ich bin überzeugt, dass wir besser aufgestellt sind."