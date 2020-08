Der FC Eilenburg spielt seit drei Jahren in der Oberliga Süd. Vergangene Saison belegte das Team von Trainer Nico Knaubel am coronabedingten Saisonende den vierten Tabellenrang. Der 40-Jährige ist seit August 2015 FCE-Trainer. Unter seiner Regie sammelte Eilenburg 2019/2020 in 19 Spielen 30 Punkte und hatte ein Torverhältnis von 35:25. Bester Torjäger war Tim Bunge, der in 18 Spielen zwölf Treffer erzielte. Ein bekannter Neuzugang ist Marc Böttger, der von der BSG Chemie Leipzig an die Mulde gewechselt ist.