SVS-Chefcoach Kleppinger: "Die Partie ist kein Bonusspiel"

"Die Partie ist kein Bonusspiel für uns, wir wollen so gut wie möglich dagegenhalten und alles raushauen, was wir an Körnern haben. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass wir mit den Großen mithalten können", sagte der 63-Jährige am Donnerstag. "Wir wollen die Partie so lange wie möglich offen halten. Es ist ein Spiel, in dem alles passieren kann. Und ich bin mir sicher, dass eine Überraschung nicht unmöglich ist." Ein Vorteil sei unter anderem, dass der SVS im Unterschied zum Vizemeister der Bundesliga schon zwei Pflichtspiele bestritten habe, meinte Kleppinger.

Diekmeier und Testroet fraglich - Neuzugang Ritzmaier eine Option

Allerdings bangt er um Kapitän Dennis Diekmeier und Stürmer Pascal Testroet, der in der Sommerpause vom FC Eerzgebirge Aue zum SVS gewechselt war. Beide Profis sind angeschlagen. "Dennis Diekmeier hat am Mittwoch einen Schlag abbekommen. Wir müssen bei ihm schauen, ob es für einen Einsatz reicht, genauso wie bei Pascal Testroet, der zuletzt wegen Achillessehnenproblemen ausgefallen ist. Wir werden bei beiden nichts riskieren, denn wir haben genug gesunde Spieler im Kader, die einspringen können". erklärte Kleppinger. Christian Kinsombi (nach muskulären Problemen) und Tim Kister (nach einem Muskelfaserriss) sind dagegen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.



Ein möglicher Einsatz gegen RB soll am Freitag entscheiden werden. Eine neue Option hat der Coach aber auch zur Verfügung, denn die Baden-Württemberger stellten Marcel Ritzmaier als ihren zwölften Neuzugang vor. Der 28-jährige Österreicher kommt vom englischen Zweitligisten FC Barnsley und ist für das zentrale Mittelfeld eingeplant. Da er bereits mittrainierte, ist er auch für das Spiel gegen Leipzig eine Option, wie Kleppinger sagte.

Historie: Sandhausen hat die Nase vorn