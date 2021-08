Vielversprechender Saisonstart

Vergangenen Saison starteten die Kiezkicker mit dem Rücken zur Wand eine unheimliche Serie und robbten sich in der Rückrunde von einem direkten Abstiegsplatz zwischenzeitlich auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. In dieser Zweitligasaison gehört St. Pauli zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten. Und der Auftakt in die neue Spielzeit verlief mit vier Punkten aus zwei Spielen vielversprechend. Gänzlich sorgenfrei geht man aber nicht in das anstehende DFB-Pokal-Duell. Timo Schultz blickt auf erfolgreiche Monate mit St. Pauli zurück. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Personalsorgen auf der Zehner-Position

Nach Offensivgeist Lukas Daschner, der zu Wochenbeginn eine schwere Knieverletzung erlitt, droht nun auch Daniel-Kofi Kyereh auszufallen. Der zentrale Mittelfeldspieler musste die Trainingseinheit am Donnerstag vorzeitig abbrechen. Der erst vor wenigen Wochen verpflichtete Jackson Irvine ist noch keine Alternative für die Position, sodass für die Partie gegen Magdeburg ein Loch hinter den Spitzen droht. Schultz müsste also improvisieren, damit das zuletzt in der Liga gesetzte Sturmduo Guido Burgstaller/Maximilian Dittgen nicht in der Luft hängt. Defensiv dürfte der 43-jährige Fußballlehrer dabei weiter auf seinen eingespielten Abwehrblock setzen. Die Viererkette, bestehend aus Leart Paqarada, Jakov Medic, Philipp Ziereis und Luca Zander, kassierte in den ersten beiden Saisonspielen noch keinen Gegentreffer.

Positive Bilanz gegen Magdeburg

Die weiße Weste soll auch nach dem Samstag weiter Bestand haben. Gegen die Sachsen-Anhalter musste St. Pauli noch nie den Kürzeren ziehen. 2006/07 duellierten sich beide Teams in der Regionalliga Nord (2:0/1:1). Elf Jahre später traf man sich in der 2. Bundesliga wieder. Nach einem knappen 2:1-Erfolg in Magdeburg schoss St. Pauli im Rückspiel ein klares 4:1 am Millerntor heraus. Ein Aufeinandertreffen im DFB-Pokal gab es für beide Teams hingegen noch nie. Im Dezember 2018 trafen beide Teams zuletzt aufeinander. Am Ende stand ein deutlicher 4:1-Sieg für St. Pauli zu Buche. Bildrechte: imago/foto2press