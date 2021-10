Der Pokalerfolg war keine Eintagsfliege. Das zeigt ein Blick in die Regionalliga Nordost, wo der SV Babelsberg auch zu den Überraschungsteams gehört. Nach 15 Spielen stehen die Potsdamer auf einem starken sechsten Platz, gewannen acht Mal und brachten schon so manche Top-Mannschaft in Bedrängnis oder gar zu Fall. Dem BFC Dynamo bescherte Babelsberg am 22. August die erste Saisonniederlage. Bei der VSG Altglienicke holte man ein beachtliches 1:1. Zuletzt stoppte Babelsberg die Siegesserie des 1. FC Lok Leipzig, wobei in der Partie am vergangenen Freitag deutlich mehr drin war als nur ein 1:1.