Der Klub - Tottenham Hotspur

Der Klub wurde 1882 gegründet und ist im Norden Londons zu Hause. 1963 holte er den Europapokal der Pokalsieger. Das war zugleich der erste britische Triumph im Europacup. 1972 und 1984 kamen noch zwei Erfolge im UEFA-Pokal hinzu. Die zwei englischen Meistertitel sind noch etwas länger her und waren 1951 und 1961. Im vergangenen Mai verlor Tottenham das Champions-League-Finale gegen Jürgen Klopps FC Liverpool mit 0:2.

Im April 2019 wurde die neue White Hart Lange eingeweiht. Bildrechte: imago images / Colorsport

Schmuckstück "New White Hart Lane"

Das "Tottenham Hotspur Stadium" wird auch "New White Hart Lane" genannt. Neu, weil die traditionsreiche vorherige Heimspielstätte an der "White Hart Lane" 2017 abgerissen wurde. An Ort und Stelle steht nun eine futuristische, 62.062 Zuschauer fassende und über eine Milliarde Euro teure Arena, die erst vor knapp einem Jahr eingeweiht worden war.

Champions League 2019/20

Ihre Vorrunden-Gruppe B schlossen die Londoner auf Rang zwei ab – deutlich hinter dem FC Bayern, der Tottenham auswärts deutlich mit 7:2 und in München mit 3:1 bezwang.

Schlüsselspieler Harry Kane fehlt den Spurs seit Wochen. Bildrechte: imago images/Sportimage

Toptorjäger Kane kann nicht

Tottenham muss seit Wochen auf Leitfigur und Toptorjäger Harry Kane verzichten. Der englische Nationalmannschaftskapitän hatte sich bei der 0:1-Niederlage am Neujahrstag in Southampton einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen und fällt wohl noch bis mindestens April aus. Trotzdem ist er mit 17 Treffern auch in dieser Spielzeit immer noch erfolgreichster Torschütze der Spurs, der vom Marktwert her wertvollste Spieler sowieso. Der immer noch erst 26-Jährige ist längst eine Spurs-Legende und bereits jetzt auf Rang drei der ewigen Klubtorjägerliste (181 Tore in 278 Partien) hinter Bobby Smith und Jimmy Greaves.

Heung-Min Son springt in die Bresche

Kane-Ersatz als "Torschütze vom Dienst" ist Heung-Min Son, der für Leverkusen und den HSV 135 Bundesliga (41 Tore) erzielte und 2015 zu den Spurs gewechselt war. Sein Saison-Stand: Neun Tore in der Premier League, fünf in der Champions League, zwei im FA Cup. Zuletzt gegen Aston Villa war er mit zwei Toren, eins davon in der vierten Minute der Nachspielzeit, der Matchwinner.

Moment der Erlösung: Heung-Min Son erzielt das 3:2 für die Spurs gegen Kellerkind Aston Villa in der Nachspielzeit. Bildrechte: imago images/Sportimage

Premier League 2019/20

In Englands Top-Liga befindet sich Tottenham derzeit auf Rang fünf. 40 Punkte aus 26 Spielen und +9 Tore (43:34) sind dafür erstaunlich mager. Zum Vergleich (auch wenn er etwas holprig ist): RB holte in nur 22 Spielen 45 Punkte und 56:25 Tore (+31).

Aktueller Trend

Tottenham ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Beeindruckend ist dabei aber nur der Heimsieg gegen ManCity. Heung-Min Sons 3:2-Siegtor zuletzt gegen Aston Villa fiel erst in der Nachspielzeit. Im nächsten Liga-Spiel könnten die Spurs allerdings Chelsea von Rang vier verdrängen.

Die letzten fünf Partien

Aston Villa – Tottenham 2:3 (Premier League, 26. Sp.)



Tottenham – FC Southampton 3:2 (FA Cup, Rd. 4)



Tottenham – Manchester City 2:0 (Premier League, 25. Sp.)



FC Southampton – Tottenham 1:1 (FA Cup, Rd. 4)



Tottenham – Norwich City 2:1 (Premier League, 24. Sp.)

José Mourinho (re.) übernahm im November 2019 für den langjährigen Erfolgstrainer Mauricio Pochettino (li.). Bildrechte: imago/Focus Images

"The Special One" für Pochettino

Trainer bei den Spurs ist seit November 2019 kein Geringerer als José "The Special One" Mourinho. Er löste Mauricio Pochettino ab, der in seiner fünfeinhalbjährigen Amtszeit den Klub mit attraktivem Offensivfußball in der englischen Spitze etabliert und die Mannschaft zuletzt sogar erstmals bis ins Champions-League-Finale geführt hatte. Einzig ein Titel blieb auch ihm nicht vergönnt. Nach lediglich 14 Punkten aus den ersten 12 Premier-League-Partien der aktuellen Spielzeit wurde der Argentinier im November entlassen.



Unter dem streitbaren Mourinho ging es dann wieder deutlich bergauf: In der Premier League von Rang 14 auf Rang fünf, der aufgrund Manchester Citys ausgesprochener Wettbewerbssperre für die neuerliche Champions-League-Qualifikation reichen würde. Wettbewerbsübergreifend beträgt Mourinhos Schnitt derzeit 1,85 Punkte.

Der gebürtige Brandenburger Steffen Freund - hier im Duell mit Arsenals Nwankwo Kanu - ist deutscher Rekordspieler der Spurs. Bildrechte: imago/Colorsport

Freund, Klinsmann und Co.

Bislang fünf Profis aus Deutschland liefen in der langen Historie für den Klub auf. Der letzte war Lewis Holtby (2012-2015), der sich jedoch ebenso wenig langfristig durchsetzen konnte wie vor ihm Kevin-Prince Boateng (2007-2009). Nach starken ersten Monaten der Saison 2001/02 wurde Christian Ziege anschließend immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. 2004 verließ er die White Hart Lane in Richtung Mönchengladbach.



Eine kurze, wenn auch herausragende Zeit erlebte Jürgen Klinsmann, der 1994/95 in 41 Premier-League-Spielen 20 Tore für Tottenham erzielte. Während seiner Halbjahres-Rückkehr ab Dezember 1997 kamen noch einmal neun Treffer in 15 Partien dazu. Gleich fünf Jahre lang (1998-2003) streifte sich der gebürtige Brandenburger Steffen Freund das Spurs-Trikot über. Mit 117 Pflichtspieleinsätzen ist der Defensivspezialist damit bis heute Rekordhalter aus deutscher Sicht.