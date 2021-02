"Wir haben nach dem Re-Start die meisten Punkte aller Zweitligisten eingefahren und die Jahrestabelle 2020 als punktbestes Team abgeschlossen. In dieser Saison konnten wir bis hierhin diesen Aufwärtstrend bestätigen. Das alles sind Argumente für eine Vertragsverlängerung", begründete Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz die Entscheidung. Reis selbst sieht sich auch noch lange nicht am Ende seiner Reise mit dem VfL: "Wir sind uns bewusst, dass uns noch einige Herausforderungen bevorstehen. Doch ich bin mir sicher, dass wir diese wie bisher im Team bewältigen werden. Dafür werde ich mich weiterhin hundertprozentig einsetzen"

Auch wenn die Ausgangslage vor dem Achtelfinale gegen RB Leipzig auf dem Papier klar zu sein scheint, "abschenken" wird man nicht in Bochum. "Das Spiel hat einen hohen Stellenwert für uns. Man will immer gewinnen", so Reis. Er wolle RB den "Spaß am Fußballspiel nehmen," um damit das Spiel "so lange wie möglich offen gestalten". Trotz der Qualität und des Tempos von RB, wolle er mit seinem Team ohne Angst auftreten.