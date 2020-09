Kohfeldt übernimmt Verantwortung – und darf bleiben

Die Analyse der drittschlechtesten Saison der Vereinsgeschichte, in der sich Bremen nur durch ein kleines Wunder (6:1-Sieg in Köln) und Schützenhilfe der Konkurrenz (Union Berlins 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf) überhaupt auf den Relegationsplatz retten konnte, begann umgehend nach dem Klassenerhalt. Coach Florian Kohfeldt durfte weitermachen – und gab noch Anfang August einen Einblick in seine Erkenntnisse. Knackpunkte des schlechten Abschneidens seien die hohe Anzahl der Verletzten und das Klima im Team gewesen – für beide Punkte übernahm Kohfeldt die Verantwortung.

Kohfeldt: "Getrieben von Ehrgeiz"

Der 37-Jährige sagte: "Die Verantwortung für die Trainingsteuerung und die daraus folgende Überbelastung liegt in der letzten Verantwortung immer bei mir. Dementsprechend ist die Trainingsteuerung im Sommer etwas, das mir so nicht mehr passieren wird. Es war getrieben von einem Ehrgeiz, den athletischen Status der Mannschaft zu verbessern." Durch die hohe Anzahl der Verletzten habe man an spielerischer Flexibilität eingebüßt, weswegen Werder in den Spielen nicht so auftreten konnte wie gewünscht und nötig. Zudem, so Kohfeldt selbstkritisch, habe er bei der Zusammenstellung des Betreuerteams für Unruhe gesorgt: "Ich habe versucht, das Team so aufzustellen, dass es maximale Fachkompetenz hat. Was dabei in dieser Saison auf der Strecke blieb, war die Teamfähigkeit."

Platz neun nach Re-Start

Das Betreuerteam wurde in der Corona-Pause angepasst, Verletzte konnten genesen, Bremen war wohl einer der Gewinner der Corona-Unterbrechung in der Bundesliga. In den Spielen nach dem Re-Start stellte Werder die fünftbeste Abwehr und belegte in der Nach-Corona-Pausen-Tabelle einen recht soliden neunten Platz.

Fürs Selbstvertrauen: Sieben Testspiele – sieben Siege

Und was davon bringt Bremen über die Sommerpause mit in den DFB-Pokal nach Jena? Einen Schwerpunkt in der Vorbereitung legte Kohfeldt auf das Selbstbewusstsein seiner Kicker. Der Coach wollte das ramponierte Vertrauen seiner Mannschaft in die eigenen Fähigkeiten aufpolieren. So wurde in Testspielen ausschließlich gegen unterklassige Gegner getestet. Mit Erfolg: Alle sieben Spiele, u.a. gegen St. Pauli oder Braunschweig, gewann das Kohfeldt-Team. Die Taktik hinter der Gegnerauswahl: "Ich wollte keine Gegner, von denen wir auf die Fresse kriegen. Nach unserer letzten Saison war es schon wichtig, dass wir ein gewisses Selbstverständnis bekommen, auch mal zwei Spiele hintereinander gewinnen zu können", so der Coach.

Stärken: Mannschaftliche Geschlossenheit

Zu den Stärken Bremens gehört ohne Zweifel, dass das Team nach dem Beinahe-Abstieg nicht auseinandergebrochen ist. Im Gegenteil: Auf einigen Positionen konnten sich die Grün-Weißen sogar noch gut verstärken: der von Manchester United ausgeliehene Flügelstürmer Tahith Chong hinterließ dabei in den Testspielen schon einen guten Eindruck.

Rashica fehlt in Jena

Bei einem aktuellen Transferdefizit von etwa elf Millionen Euro und weiter ausbleibenden Zuschauereinnahmen müssen sich die Werder-Fans aber noch auf Abgänge gefasst machen. Prominentester Wechselkandidat ist dabei Angreifer Milot Rashica. Der 24-Jährige, an dem wohl auch RB Leipzig dran war, wird in Jena nach einer noch nicht ganz ausgeheilten Knieverletzung auch fehlen. "Das Risiko ist zu hoch", erklärte Kohfeld. Werders Sport-Geschäftsführer Frank Baumann ergänzte: "Es ist wahrscheinlich, dass Milot uns im Laufe dieser Transferphase noch verlassen wird." Neben dem Angreifer, ohne dessen acht Tore und sieben Assists Bremen den Klassenerhalt wohl nicht geschafft hätte, fehlen Bremen in Jena wohl auch die angeschlagenen Jean-Manuel Mbom und Felix Agu. Kein Vergleich zur Vorsaison, in der Kohfeldt teilweise elf Startelf-Kandidaten ersetzen musste. Top-Angreifer Rashica wird Bremen wohl noch verlassen. Bildrechte: imago images / Poolfoto

Schwächen: Abwehr, Standards und Chancenverwertung

Nimmt man die Vorsaison zum Maßstab, haben die Bremer hinten und ganz vorn ihre Schwächen. "Wenn wir Situationen im Strafraum zugelassen haben, waren wir nicht gut", analysierte Kohlfeldt das Auftreten seiner Hintermannschaft – der mit 69 Gegentoren zweitschlechtesten der Saison 2019/2020. Wenn es im Tor von Keeper Jiri Pavlenka einschlug, dann überdurchschnittlich oft nach Standards: Bremen hatte zusammen mit Hertha und Mainz die schlechtestes Standard-Verteidigung der Liga.



Zudem haperte es bei Bremen in der Chancenverwertung: "Im letzten Drittel haben wir nicht die Effektivität gehabt, wie sie zu wünschen gewesen wäre." Vermutlich schöpft der Jenaer Sportdirektor Tobias Werner aus den Fakten der Vorsaison seine Hoffnung, wenn er sagt: "Wir rechnen uns Chancen gegen Bremen aus."

Kohfeldt: "1.600 Zuschauer - Rekordkulisse"

Aber, und das ist die schlechte Nachricht für Jena: Bremen wird sich mit allen Mitteln gegen die Wiederholung einer solchen Seuchensaison wie im Vorjahr wehren. Und so ermahnt Werder-Coach Kohfeldt sein Team, den Regionalligisten aus Thüringen ja nicht zu unterschätzen: "Samstag ist der Saisonstart, nicht eine Woche später gegen Hertha." Eine besondere Motivation zieht Kohfeldt dabei übigens aus den 1.600 Zuschauern in Jena: "1.600 - das ist die Rekordkulisse für mich seit März. Ich freue mich mega darauf."