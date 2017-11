Scholl mit Bilderbuch-Tor

Vor 311 Zuschauern, welche sich aufgrund der gesperrten Haupttribüne und der als Pufferzone dienenden Gegengerade allesamt jeweils auf die Stehplatz-Blöcke hinter den Toren verteilten, waren die Gäste aus Nordhausen von Beginn an spielbestimmend. Nach zehn Minuten sorgte Luca Scholl - im Stile seines Vaters Mehmet - per Freistoß aus gut 20 Metern für die Wacker-Führung. Danach drückten die Gäste auf das zweite Tor, scheiterten aber ein ums andere Mal am gut aufgelegten Gera-Schlussmann Sabri Vaizov.

Gera im Wechselbad der Gefühle: Spiel gedreht, Unterzahl, Rückstand & Elfmeter gehalten

Propheter köpfte Wacker mit dem 2:2 in die Verlängerung (Archiv). Bildrechte: IMAGO Nach dem Welchsel wurden die Hausherren mutiger. Lohn war der Ausgleich durch Andreas Luck, der aus acht Metern zum 1:1 traf (55.). Kurz darauf drehte Maximilian Enkelmann mit einem Hammer aus 22 Metern die Partie (64.). 15 Minuten vor Schluss sah Geras Söllner Gelb-Rot. In Überzahl köpfte Jerome Prophter die Gäste mit dem 2:2 noch in die Verlängerung (83.). Dort sorgte Nordhausens Genausch für das 2:3 (97.). Gera schien geschlagen. Spätenstens, als der Schiedsrichter nach 99 Minuten auf Elfmeter für Nordhausen entschied. Diesen vergab Joy Lance Mickels, indem er an Vaizov scheiterte. In den letzten Minuten der Verlängerung zog sich Nordhausen zurück. Gera nutzte die Freiheiten und schlug in Unterzahl durch Weis (109.) mit dem 3:3 zurück - zugleich der Stand nach 120 Minuten

Pichinot und Hägler scheitern vom Punkt

Im Elfmeterschießen vergaben Nils Pichinot und Daniel Hägler für Nordhausen, während für Gera Frank Müller, Sebastian Dräger, Florian Schubert und Carsten Weis die Nerven behielten und somit für den 7:5-Sieg nach Elfmeterschießen für die faustdicke Überraschung sorgten.

Trainerstimmen