Die Pokalträume des SV 1879 Ehrenhain sind geplatzt. Ein Halbfinalspiel wird es für den Verbandsligisten nun doch nicht geben. Stattdessen zieht Oberligist FSV Martinroda direkt in Endspiel ein. Diese Entscheidung traf das Sportgericht des Thüringer Fußballverbandes am späten Donnerstagabend.

Nach mehr als 90 Minuten verkündete der Vorsitzende des Sportgerichts, Bernd Kruse, das Urteil. "Der Beschwerde des FSV Martinroda wird stattgegeben. Der Spielausschuss war nicht berechtigt, den durch den Rückzug des FC Rot-Weiß Erfurt freigewordenen Platz im Halbfinale des Landespokals neu zu besetzen", hieß es in der Begründung. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, da der TFV-Spielausschuss um den Vorsitzenden Sven Wenzel die Entscheidung "zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht annehme".



Nachdem der FC Rot-Weiß Erfurt jüngst den Spielbetrieb seiner Regionalligamannschaft eingestellt hatte, hatte der TFV-Spielausschluss den dadurch frei gewordenen Halbfinal-Platz an Ehrenhain vergeben. Der Verbandsligist war im vergangenen November im Viertelfinale noch deutlich mit 1:4 an Erfurt gescheitert und sollte jetzt nachrücken.