Herr Körner, nach dem unglücklich verlorenem Spiel beim Berliner AK beklagten sie zwei verletzungsbedingte Ausfälle, auch den von Kapitän Tino Schulze. Wie sieht es bei beiden aus?

Sven Körner: "Bei Tino Schulze scheint nicht so schlimm zu sein, die Bänder in der Schulter sind fest. Wir hoffen, dass der Kapitän am Samstag spielt. Bei Paul Grzega sieht es nach einem Bänderriss im Sprunggelenk aus. Da müssen wir noch das MRT abwarten. Es wäre sehr bitter, Paul ist ein wichtiger Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Das tut richtig weh."

Wie zufrieden sind Sie mit dem Start, Germania holte vier Punkte in drei Spielen?

"Wir können nicht zufrieden sein, uns fehlen mindestens zwei Punkte. Die haben wir gegen den ZFC Meuselwitz liegen gelassen. Wir sind als Mannschaft noch in einem Lernprozess, haben aber auch eine extrem lernwillige Mannschaft. Die setzt sich vorrangig aus jungen Spielern zusammen, die entweder woanders nicht mehr gewollt waren oder aus der U19 in den Männerbereich stoßen. Die haben hier in Halberstadt eine große Plattform, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben gerade gegen den ZFC ein starkes Spiel gemacht. Deshalb können wir mit der Ausbeute nicht zufrieden sein. Und fehlt noch die Kreativität aus dem Übergangsspiel und die Durchschlagskraft in der ersten Reihe."

Sie haben vergangene Saison mit Stendal schon Pokalluft geschnuppert. Jetzt Union Berlin.