Latte, Pfosten und ein Kopfball-Tor

Keven Schlotterbeck mit Kopfball-Tor zum 1:0 Bildrechte: imago images / Contrast Germania Halberstadt hatte sich viel vorgenommen. Kapitän Tino Schulze war trotz Schulterverletzung rechtzeitig wieder fit. Und in der ersten Viertelstunde konnte der Regionalligist die Partie recht offen halten. Größere Chancen erarbeitete sich der Bundesliga-Aufsteiger kaum, Halberstadt machte die Räume geschickt eng, einzig im Spiel nach vorn war der Ball oft schnell weg. Nach 20 Minuten wurde Berlin stärker, nach einer Ecke war es in der 27. Minute passiert. Christopher Trimmel brachte den Ball mit viel Druck in den Fünfer, wo Keven Schlotterbeck wuchtig per Kopf vollendete. Union war jetzt sicherer und mit einigen Chancen zum zweiten Tor. Christopher Lenz hämmerte den Ball aus der Distanz an die Latte (34.). Fünf Minuten später kratzte Germanen-Keeper Florian Sowade die Kugel nach einem Schuss von Christian Gentner an den rechten Pfosten. Erneut Gentner ließ kurz vor der Pause noch einen Riesen liegen, schob aus 14 Metern am rechten Pfosten vorbei.

Union macht nach dem Wechsel ernst

Nach dem Wechsel hatte Dennis Blaser die große Ausgleichschance. Der Angreifer setzte sich in der 54. Minute gegen zwei Berliner durch, schaufelte den Ball dann aber über den linken Winkel. Das war der Weckruf für den Bundesligisten. Innerhalb von sechs Minuten schlugen die Köpenicker dreimal zu. Besonders schön das 0:3 durch Christopher Lenz, der an Ball in den rechten Winkel schlenzte. Mit dem 0:4 waren alles Messen gesungen. Die eingewechselten Robert Andrich und Anthony Ujah stellten den Endstand her.

rei

Stimmen zum Spiel:

Urs Fischer (Berlin): "Man darf zufrieden sein, wenn man 6:0 gewinnt. Es war ein gutes Spiel, was auch damit zu tun hat, dass Halberstadt seinen Teil dazu beitrug. Die Effizienz in der ersten Halbzeit fehlte, da hatten wir schon gute Chancen. Nach der Pause die entscheidende Situation: Wenn Germania das 1:1 macht, gibt es eine Wendung. In einem Spiel, das wir kontrolliert hatten. Danach waren wir sehr effizient. Das Resultat ist vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Es war wichtig als Vorbereitung auf Leipzig."