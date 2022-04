Die sportliche Entwicklung verlief rasant: Gerade mal vier Jahre nach dem ersten Fußballspiel des Vereins wurde 1876 erstmals ein Rangers-Spieler in die schottische Nationalmannschaft berufen. Und nach der Gründung der Scottish Football League holten sich die Rangers gemeinsam mit dem FC Dumbarton gleich mal den ersten Meistertitel überhaupt. 2021 wurden sie zum 55. Mal Schottischer Meister, was Rekord ist. Lokalrivale Celtic steht mit "nur" 51 Titeln auf Rang zwei in der Rangliste.