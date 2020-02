HFC-Coach Torsten Ziegner. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Die Stimmung dürfte im Vorfeld der Partie in beiden Lagern nicht allzu rosig sein. Sportlich läuft es bei beiden Teams seit geraumer Zeit alles andere als rund in der Liga. Dabei legte man vor allem in Halle einen Saisonstart nach Maß hin. Aus den ersten 13 Spielen holte die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner ganze 25 Punkte, verweilte in Folge dieser Topleistungen an den Spieltagen 12 und 13 sogar an der Spitze der Tabelle und galt als einer der Favoriten auf den Aufstieg in Liga zwei. Ein Höhenflug, der ein jähes Ende fand. Seitdem konnte man an den vergangenen neun Spieltagen nur zwei Spiele für sich entscheiden. Das machte sich natürlich auch in der Tabelle bemerkbar. In Folge der Ergebniskrise stürzte die Mannschaft von Platz eins auf Rang sieben ab.