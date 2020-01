Zum alten Eisen gehören sie noch lange nicht. Beim Oldie-Turnier in Erfurt zeigten die Akteure, was sie am Ball noch so drauf haben. Acht Mannschaften waren am Start, davon viel Prominenz vergangener Tage. Der Erlös des Abends ging für karitative Zwecke an die Clemens-Fritz-Stiftung. Diese unterstützt ISA Kompass, einen Verein, der Familien professionelle Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder anbietet.