So muss der HFC knapp 50 Stunden nach dem wichtigen Drittliga-Ostduell gegen Erzgebirge Aue schon wieder ran. "Für uns ist das schwer zu akzeptieren. Jeder Sportler weiß: Der zweite Tag nach einem Wettkampf ist für die Regeneration der wichtigste. Die Verletzungsgefahr ohne entsprechende Erholung nach Maximalbelastung ist enorm. In der Woche vor unserem eminent wichtigen Ligaspiel in Bayreuth ist die Pokalansetzung für uns folglich eine Katastrophe. Auch anwaltliche Schreiben und ärztliche Gutachten führten nicht zu einem Umdenken", erklärt HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik in einer Vereinsmittelung am Donnerstag (06.04.2023).