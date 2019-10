Zu Beginn tat sich der HFC gegen bissige Gastgeber zunächst schwer. Jonas Nietfeld war es schließlich nach 21 Minuten, der den Favoriten aus Nahdistanz in Führung brachte. Vorausgegangen war eine Flanke von Patrick Göbel, welche Florian Hansch am langen Pfosten auf Nietfeld zurücklegte. Danach blieb Halle am Drücker. Lohn war das 0:2 durch Florian Hansch, der eine erneut mustergültige Flanke von Göbel aus sechs Metern über die Linie drückte. Bis zur Pause ließ Thalheim keine Großchance des HFC mehr zu. Es ging mit 0:2 in die Kabinen.

Bereits in den ersten gut 15 Minuten nach Wiederbeginn machte der HFC alles klar. Per Doppelpack durch Baxter Bahn und Jannes Vollert (53./56.) schraubte der Favorit das Ergebnis auf 0:4 in die Höhe. Nach 62 Minuten war es Dennis Mast mit einem Traumtor in den linken oberen Winkel, der das 0:5 erzielte. In der Folge ließ es Halle etwas ruhiger angehen. Mathias Fetsch machte acht Minuten vor Ultimo mit dem 0:6 das halbe Dutzend voll – zugleich der Endstand, auch weil tapferen Gastgebern kein Ehrentreffer gelingen wollte.