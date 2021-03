Marcel Halstenberg Bildrechte: imago images/Chai v.d. Laage

Kurz vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend (20:45 Uhr im Radio-Livestream bei MDR aktuell) gegen Island ist das DFB-Team von einem Corona-Fall in den eigenen Reihen in der Vorbereitung gestört worden. Bei dem betroffenen Spieler soll es sich nach Medienberichten um Jonas Hoffmann von Borussia Mönchengladbach handeln. Deswegen muss nun auch Marcel Halstenberg abreisen. Der Abwehrspieler von RB Leipzig ist Zimmerkollege von Hoffmann und gilt damit als Kontaktperson ersten Grades.

DFB bestätigt Fall ohne Namen zu nennen

Zuvor hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigt, dass es einen positiven Corona-Test gegeben habe. Einen Namen nannte der Verband nicht. Das WM-Qualifikationsspiel gegen Island soll am Donnerstagabend in Duisburg wie geplant stattfinden. Der Betroffene zeige aktuell keine Symptome. Der DFB steht in Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Die Vorbereitung auf das Spiel solle wie geplant fortgesetzt werden, hieß es von Verbandsseite.

Der DFB, der sein Mannschaftshotel in Düsseldorf bezogen hat, war umgehend mit dem dortigen Gesundheitsamt in Kontakt getreten, um das Vorgehen abzustimmen. "Diese Nachricht ist natürlich so kurz vor dem Spiel bitter - für die Trainer und die gesamte Mannschaft", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Florian Neuhaus, Marcel Halstenberg und Jonas Hofmann (v.l.) beim Training am Mittwoch. Bildrechte: imago images/Team 2