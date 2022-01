Wenn Hansa Rostock am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig antritt (18:30 Uhr im Liveticker bei sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App), ist die Favoritenrolle klar verteilt. "Wir fahren als Außenseiter dorthin - aber in der Rolle fühlen wir uns ganz wohl", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Montag auf der Pressekonferenz.