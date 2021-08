"Wir suchen definitiv noch einen Angreifer. Generell sind für uns als Profiklub die Spieler Teil unseres Vermögens. Dort muss das Geld eingesetzt werden. Sonst säufst Du ab!", so der langjährige Chef des Klubs, der sich seit 2016 als Underdog in der 2. Liga hält. Den bei den Fans viel diskutierten Abgang von Stürmer und Publikumsliebling Pascal Testroet, der in das System des neuen Trainers Aliaksei Shpileuski nicht passte, verteidigt Leonhardt: "Selbstverständlich war das eine heiße Nummer. Paco hat viel geleistet und sich die Meriten verdient. Ich kann aber nicht ewig in der Vergangenheit leben. Wenn ich gestalten will, muss ich gewisse Risiken eingehen, so wie wir das als Unternehmer seit Jahrzehnten tun."

Bei der Finanzierung eines Neuzugangs würde ein Weiterkommen am Abend im DFB-Pokal und die damit einhergehende Einnahme von rund 200.000 Euro natürlich helfen. Bereits zuletzt konnte der Klub trotz Corona Geld in den Kader stecken: "Wir haben in den letzten Wochen extrem hart daran gearbeitet, zusätzliche Geldgeber zu gewinnen, was uns wichtige Einnahmen gesichert hat. Dadurch konnten wir das coronabedingte Defizit nicht eskalieren lassen und in den Kader investieren." Bei anderen Klubs gibt es Ausschüsse, um bestimmte Ausgaben zu genehmigen. In Aue sind die Dienstwege da kürzer: "In unseren Gremien sitzen weitestgehend Unternehmer und keine Funktionäre. Wir zücken dann auch mal selbst das Scheckheft."