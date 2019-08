Bei Twitter lässt der Verein gerade darüber abstimmen, wie der HFC seine "Mini-Chance suchen" soll. Aktuell führt deutlich die Antwortmöglichkeit "Offensiv wie in der Liga."

11.000 Zuschauer werden für die Partie erwartet "Ich freue mich total darüber, hoffe aber nicht, dass der VfL Wolfsburg dafür der alleinige Grund ist", sagte der Coach. Er selber habe keine tollen Erinnerungen an den DFB-Pokal als Trainer, einmal schied er in der 1. Runde aus - mit dem FSV Zwickau gegen den Hamburger SV in der Saison 2016/17 (0:1). Als Spieler stand er dagegen zweimal im Halbfinale, damals noch im Trikot von Carl Zeiss Jena.