"Wir wünschen uns bei aller Rivalität, dass es fair und friedlich auf den Rängen bleibt", sagte Christoph Antal, Pressesprecher des Chemnitzer FC am MDR-Mikrofon. Weil es in der Vergangenheit zu Ausschreitungen kam, ist die Polizei in Alarmbereitschaft. Das Spiel wird als Hochrisikospiel eingestuft. Laut der "Freien Presse" werden mehrere hundert Polizisten im Einsatz sein. Auch ein Hubschrauber wird über dem Stadion kreisen. Polizeisprecherin Jana Ulbricht erklärte: "Ziel des Einsatzes ist es, die beiden Fanlager zu trennen."

Dazu schickte die Polizei Im Vorfeld einen Brief an die beiden Fanlager. Darin heißt es: "Wir differenzieren zwischen friedlichen Fans und Gewalt suchenden bzw. gewalttätigen Personen, nicht aber nach Vereinszugehörigkeit. Begegnen Sie den Anhängern der gegnerischen Mannschaft, aber auch den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten mit Freundlichkeit und Respekt. Wer den Fußball benutzt, um Gewalt und Aggressionen zu schüren, dem zeigen wir als Polizei die Rote Karte."

Brief der Polizei an beide Fanlager

Das Interesse am ersten Derby nach sieben Jahren ist riesig. Das Stadion wird nahezu ausverkauft sein. Einen Tag vor dem Anpfiff sind 13.700 der 14.000 Tickets verkauft worden. "Vereinzelte Karten gibt es nur noch für die Süd- und Nordtribüne", so Antal am Dienstag während der Spieltags-Pressekonferenz. Sollte es am Mittwoch noch Tickets geben, öffnen die Tageskassen.