Mitte der zweiten Halbzeit musste sich jedoch selbst der 35-jährige Rückhalt geschlagen geben. Jan Hochscheidt wurde im Zentrum sträflich allein gelassen und hatte keine Probleme, die technisch beschlagene Eingabe von Clemens Fandrich per Kopf ins lange Eck zu verlängern (57.). Von diesem Rückschlag sollte sich Nordhausen nicht mehr erholen. In Unterzahl – Kapitän Tobias Becker hatte zuvor eine harte Gelb-Rote-Karte gesehen (74.) – musste der Regionalligist noch den Doppelpack von Testroet hinnehmen, der für klare Verhältnisse sorgte (80./84.).

Daniel Meyer (Aue): "Gefühlt haben wir in den ersten 20, 25 Minuten keinen Zweikampf gewonnen, keinen zweiten Ball gewonnen und waren dann in einer richtig komplizierten Situation. Dann haben wir auf 4-3-3 umgestellt, besseren Zugriff bekommen, den Ausgleich erzielt und sogar eine große Chance, noch vor der Halbzeit das zweite Tor zu machen. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben wir es uns dann aber verdient - sicherlich war die Gelb-Rote-Karte ein Faktor, das Übergewicht in weitere Tore umzumünzen. Dennoch ein großes Kompliment an die Gastgeber, sie haben uns an die Grenze getrieben."



Heiko Scholz (Nordhausen): folgt