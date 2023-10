Gegen Kiel braucht es eine Elf, die ihre Topform abruft. Und sich wieder mal belohnt, hofft Titz: "Fußball ist insgesamt ein Psychospiel. Natürlich ist es etwas anderes, wenn ich in Führung liege und habe dann Torchancen. Dann läuft es immer leichter den Ball auch einmal zu verwandeln." Laufleistung, Zweikampfverhalten, die Anzahl an Sprints, all das stimmt den FCM-Coach zufrieden. Vielleicht setzt Magdeburg das in Kiel in Erfolg um. Es winkt der erste Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals seit 2000.