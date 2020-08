Bis zu 1.000 Fans dürfen am Samstag, 8. August, hautnah dabei sein, wenn sich der Chemnitzer FC und der FC International Leipzig um den Einzug ins Finale des Sachsenpokals duellieren. Die zuständigen Behörden in Leipzig gaben am Mittwochnachmittag (5. August) grünes Licht für das Hygienekonzept des 1. FC Lok Leipzig. Da Oberligist Inter Leipzig für das Halbfinale in die Heimstätte des FCL, das Bruno-Plache-Stadion ausweicht, stammte das Konzept vom 1. FC Lok.