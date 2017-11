In der ersten Halbzeit spielten beide Teams auf Augenhöhe und erarbeiteten sich mehrere gute Chancen für die Führung. Die beste auf Seiten der Neugersdorfer hatte dabei Josef Marek in der 15. Minute, als er nach einer Flanke von Jaroslav Dittrich mit einem Kopfball aus acht Metern Entfernung zum Tor den Leipziger Schlussmann Josip Jokanovic zu einer Glanzparade zwang. Auf der Gegenseite hatte Kimmo Hovi mit einem Schuss aus 15 Metern und rechter Position kurz vor der Pause (40.) die Möglichkeit, Inter in Führung zu bringen. Den Topstürmer der Leipziger hatte Santiago Aloi nach einem starken Antritt von der Mittellinie in Szene gesetzt.