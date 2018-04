Emil Forsberg flankt vor Bouna Sarr. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Emil Forsberg: "Schwer zu sagen. Ich hatte in der ersten Halbzeit ein Handspiel. Das war eng. Im Fußball kann alles passieren. Mal hat man Glück, mal Pech. Das Tor haben wir uns erarbeitet, am Ende war es aber schon eine Achterbahn. Es ging hin und her."



Peter Gulacsi: "In ein paar Situationen hatten wir wirklich Glück, aber das gehört auch dazu. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Phase, in der wir etwas zu passiv und hinten nicht entschlossen genug waren. Da musste ich die Jungs mal wach machen. Schon gegen Zenit waren wir ganz nah dran, mal zu-Null zu spielen. Heute hat es geklappt. Das ist für die Entwicklung der Mannschaft wichtig, dass wir das mal erleben und spüren, dass wir es können."



Bernardo: "Die zweite Halbzeit war schwieriger, denn da hat Marseille mehr Druck gemacht. Wir haben das gut verteidigt. Aber im Rückspiel müssen wir in der Defensive noch besser aufpassen."