Die Gruppenphase beendete RB als Tabellenführer und ließ dabei Olympique Lyon, Benfica Lissabon und Zenit St. Petersburg hinter sich. Schon am vorletzten Spieltag war das Weiterkommen perfekt. Beim 2:2 gegen Benfica Lissabon war es ein ganz später Doppelpack von Emil Forsberg (90./90.+6), der das Remis brachte. Die einzige NIederlage hatte es am 2. Spieltag mit 0:2 gegen Lyon gegeben. Die wurden neben RB zur CL-Überraschung, eliminierten ManCity und kamen ebenfalls ins Halbfinale.

RB sah sich im Achtelfinale dann dem letztjährigen Halbfinalisten Tottenham Hotspur gegenüber. Aber von dieser Form waren die Londoner, mittlerweile mit Trainer José Mourinho, weit entfernt. Mit einem 1:0 in England stellten die Rasenballer früh die Weichen. Das 3:0 im Rückspie l wurde, kurz vor dem Corona-Shutdown im März, noch vor Zuschauern ausgetragen. Die Red-Bull-Arena war mit über 40.000 Zuschauern ausverkauft. Unumstritten war das ganz und gar nicht. Es sollte das letzte große Fußball-Spiel in Deutschland mit "voller Hütte" werden. Schon das Bundesliga-Nachholspiel Gladbach - Köln einen Tag später ging ohne Fans über die Bühne.

Danach ging es für die Sachsen in der Champions League in Lissabon weiter, wo die UEFA wegen Corona ein Finalturnier in den Stadien von Benfica und Sporting veranstaltete. Ein Spiel sollte alles entschieden. Der heute oft langweilige Fußball bekam dadurch ganz neuen Drive. Auch wenn die leeren Tribünen für ein merkwürdiges Ambiente sorgten. RB bekam es im Viertelfinale mit Atletico Madrid zu tun. Zweimal stand das Team von Diego Simeone in den vergangenen Jahren im Finale. Diesmal aber war im Viertelfinale Schluss. Außenseiter RB gewann mit 2:1. Dani Olmo brachte die Nagelsmann-Elf in Führung (50.), Joao Felix glich per Elfmeter aus (71.). Dann kam US-Boy Tyler Adams, der kurz vor Schluss die Kugel abgefälscht ins Netz setzte (88.). Nagelsmann hatte nach Mourinho mit Simeone einen weiteren Star-Trainer geschlagen. Der Argentinier reagierte unleidlich.