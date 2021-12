Am nächsten aber an einer Sensation war der FC Carl Zeiss Jena. Der Regionalligist zwang den 1. FC Köln bis ins Elfmeterschießen.

Dabei war der Weg in den DFB-Pokal bereits ein Abenteuer für Jena. Wegen der Corona-Pandemie – es gab seit Anfang November 2020 keinen Spielbetrieb mehr - hatte der Thüringer Fußballverband ein Finale Jena gegen ZFC Meuselwitz angesetzt. Das gefiel dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC An der Fahner Höhe nicht, beide legten Beschwerde ein. Und bekamen Recht. 16 von 32 Teams erklärten sich bereit, innerhalb von elf Tagen Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Endspiel auszutragen. Am Ende setzte sich der FC Carl Zeiss Jena im Finale gegen den FC An der Fahner Höhe mit 4:1 nach Verlängerung durch und bekam danach das große Los in der ersten Runde des DFB-Pokals.