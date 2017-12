Nach sechs Spielen war die Champions League für RB dann wieder vorbei. In einer keineswegs übermächtig erscheinenden Gruppe mit dem FC Porto und Besiktas Istanbul scheiterte die Elf von Ralph Hasenhüttl schon nach der Gruppenphase. Der direkte Vergleich gegen Porto (3:2 H/1:3 A) gab am Ende den Ausschlag. Damit verpasste Leipzig auch das oberste Saisonziel: Sportdirektor Ralf Rangnick hatte das Viertelfinale in der Champions League angepeilt. In der Bundesliga würde ihm ein Mittelfeldplatz reichen. Kein Wunder, dass er kurz vor Weihnachten über die Leistungen in der Halbserie grantelte.

Der ehrgeizige Rangnick verfehlte sein großes Saisonziel: Er wollte mit RB nicht nur in der CL überwintern, sondern sogar das Viertelfinale erreichen. Bildrechte: IMAGO