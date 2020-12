Ralf Becker Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

Eine Besonderheit in der Corona-Zeit: 10.053 Zuschauern durften mit Mund-Nasen-Schutz ins Harbig-Stadion - die Karten gingen auch alle weg. Mehr Besucher waren an diesem Wochenende in keinem Pokalstadion. Die Fans waren gespannt auf die nach dem Abstieg runderneuerte Dynamo-Mannschaft. Verantwortlich dafür war der neue Sportchef und Nachfolger von Legende Ralf Minge, Ralf Becker. Dessen vorherige Station war der Hamburger SV, mit dem er den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga aber nicht schaffte. Eine Klasse tiefer versucht er das jetzt bei Dynamo.