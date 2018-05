Gerade die Begründung, in anderen Stadien könnte sich Sicherheit und Ordnung nicht gewährleistet werden, hinkt. Bis 2016 fanden die Endspiele oft auch in kleinen Stadien statt, mit toller Stimmung und meist friedlichen Fans. Der Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses beim Thüringer Fußball-Verband, Hartmut Gerlach, verteidigte die umstrittene Regelung. "Wir haben uns für drei Jahre aus Erfurt festgelegt bis 2019. Wir haben günstige Bedingungen und in Erfurt auch ein neues Stadion. Das Stadion in Gera ist nicht benutzbar, die Tribüne ist gesperrt. Auch Meuselwitz ist kein Thema“, sagte Gerlach. Die Jenaer Fans würden viel zu kurz denken. "Einen Boykott. Warum müssen die so was machen, anstatt ihre Mannschaft zu unterstützen." Zumindest will der Verband 2019 die Regelung überdenken und schauen, welches Stadion in Frage kommt.

Das Stadion der Freundschaft in Gera Bildrechte: IMAGO