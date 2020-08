Taktisch könne RB nicht mehr viel üben, was auch an den Bedingungen am Vorbereitungsort in Portugal liegt. "Wir haben in Estoril ein Stadion, welches sehr gut einsehbar ist, da werden wir keine taktischen Finessen mehr trainieren können", erklärte der 33 Jahre alte Fußball-Lehrer. Grundsätzlich stehe sein taktisches Gerüst. Er erwartet einen tiefstehenden Gegner, der seine Möglichkeiten in Umschaltmomenten suchen werde. "Es wird wohl ein Geduldsthema werden. Sie schaffen es lange die Null zu halten, haben die zweitstärkste Defensive der spanischen Liga", so Nagelsmann, der warnt: "Wir dürfen nicht alles nach vorne werfen und blind vorne draufrennen." Dann würde Atletico zu den gewünschten Kontermomenten kommen: "Sie haben einen guten Speed und kontern dann mit sechs, sieben Spielern. Da muss man auf der Hut sein."