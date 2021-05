Wenn am 29. Mai der "Finaltag der Amateure" steigt, wird ein Sieger aus Thüringen definitiv fehlen. Wie der Thüringer Fußball-Verband (TFV) am Dienstag (11. Mai) bekanntgab, ist der Termin für das Pokalfinale nicht mehr realisierbar. Bertram Schreiber, Vizepräsident Spielbetrieb und Recht, erklärte: "Aufgrund des Sportgerichtsurteils und der daraus resultierenden Terminenge ist der 29. Mai definitiv für Thüringen nicht haltbar."

Vergangene Woche hatte das Sportgericht des TFV entschieden, dass aus juristischen Gründen das geplante Finale zwischen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz nicht zustande kommen kann . Damit war einer Beschwerde des FC Rot-Weiß Erfurt und FC An der Fahner Höhe stattgegeben worden.

Der Spielausschuss des Verbandes wird sich an diesem Freitag mit den Vereinen in einer Videokonferenz treffen und Varianten für den Thüringenpokal vorstellen. Dabei soll auch über die Entsendung des Vertreters für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal beraten werden. Bis dahin, sollen die Vereine Gelegenheit bekommen, darüber nachzudenken und sich zu entscheiden, so Schreiber.